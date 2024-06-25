МУС выдал ордеры на «арест» Шойгу и Герасимова из-за ситуации на Украине

В суде отметили, что ордер выдали 24 июня в контексте украинской ситуации за предполагаемые международные преступления, которые якобы произошли с 10 октября 2022 года до 9 мая 2023 года.

Юрисдикцию МУС не признают страны, где живет свыше половины населения Земли. В их число входят РФ, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

20 мая британский прокурор МУС Карим Хан, известный тем, что год назад получил у суда ордер на арест президента РФ Владимира Путина, решил продолжить свою деятельность по преследованию государственных лидеров и запросил ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.