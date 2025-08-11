Армения и Азербайджан начнут дипотношения после ратификации мирного соглашения

Армения и Азербайджан планируют установить друг с другом дипломатические отношения после того, как будет подписано мирное соглашение. Сначала стороны должны обменяться уведомлениями об окончании внутригосударственных процедур ратификации договора, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное на сайте МИД Армении заявление.

В документе отмечается, что два государства смогут подписывать соглашения в разных сферах. В том числе речь идет о начале сотрудничества в экономической, транспортной, транзитной, экологической, культурной и гуманитарной областях.

Армения и Азербайджан не будут ограничены в правах по международным договорам, подписанным с иными государствами. Но и Баку, и Ереван, должны проследить, чтобы любые соглашения с другими странами не мешали выполнять обязательства по последнему соглашению между обеими странами.

Ранее сообщалось, что, согласно новому договору, Азербайджан и Армения откажутся от взаимных территориальных претензий. На границе между государствами не будут размещать войска третьих стран.