Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что президент Владимир Путин формирует новый мировой порядок и новую Россию. Об этом она сказала в интервью Ксении Собчак, сообщает Газета.ru .

Наталья Поклонская назвала Владимира Путина «архитектором нового мира и новой России» и поддержала его политический курс.

«Это единство в многообразии… <…> Это надо запустить. Я за то, что говорит Владимир Владимирович. Путин — архитектор нового мира и новой России. Потому что все, что происходит, те решения, которые он принимает — очень ответственные, очень мало, кто бы их принял», — заявила она.

По ее словам, речь идет о разрушении старых устоев, включая однополярный мир, и о формировании России как «мощной и могущественной державы». Она отметила, что, несмотря на трагические события, этот процесс продолжается.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол, член президиума научно-экспертного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко заявил, что Запад может прекратить существование из‑за перехода к многополярному миру и внутреннего кризиса. Он добавил, что теперь будет идти речь о «сжатии статуса» Запада до одной из цивилизаций среди других.

Владимир Путин ранее заявлял, что на Западе «нет цивилизации».

