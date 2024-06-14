Аргентина может передать Украине самолеты времен войны с Англией
Неисправные штурмовики времен войны Аргентины и Англии могут передать Киеву
Неисправные французские штурмовики времен войны Аргентины и Англии Буэнос-Айрес может передать Киеву, пишет РИА Новости.
Речь идет о самолетах Super Etendard, которые неисправны из-за эмбарго, наложенного Великобританией после войны за Мальвинские (Фолклендские) острова.
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов пояснил, что у аппаратов не работают аппараты для катапультирования.
«Однако в любом случае сам факт передачи, пусть и в таком виде, этой техники противникам России стал бы символическим со знаком минус», — указал дипломат.
Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей может проигнорировать конференцию по Украине в Швейцарии.