Более 50 студентов регионов России пройдут ординатуру в МОНИКИ

Полное погружение в историю отечественного здравоохранения, экскурсии по лучшим отделениям и насыщенная программа — день открытых дверей состоялся в Московском областном научно-исследовательском институте имени М. Ф. Владимирского 2 июля. Свыше 50 студентов медицинских вузов из разных регионов России приехали познакомиться с одним из уникальных научно-учебно-лечебных комплексов, которому уже больше 250 лет, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Участие в мероприятии приняли заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова, представители администрации института и руководители ряда подмосковных учреждений здравоохранения.

«В Московской области — беспрецедентные меры социальной поддержки и высокий уровень заработной платы. У нас очень конкурентные условия по мотивационной части для новых специалистов. Это не только новые поликлиники и новые стационары. Меняем не только внешний облик, но и всю начинку стационарных корпусов. Работаем максимально в цифре. Очень надеемся, что вы действительно выберете свой жизненный путь и свяжете его со сферой здравоохранения и нашим Подмосковьем. Приглашаем к нам в ординатуру», — обратился к присутствующим Максим Забелин.

Также для молодых врачей прошла тематическая лекция. Об основах здравоохранения для начинающих рассказала заместитель министра областного здравоохранения Ирина Кононова.

На базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского имеется первичная профсоюзная организация и работает система наставничества для молодых специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов – ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.