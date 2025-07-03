В Раменском откроется новый детский сад на 225 мест

В Раменском к осени 2025 года полностью завершится строительство нового детского сада на 225 мест на улице Молодежная. Современное дошкольное учреждение возводится в рамках государственной программы по созданию социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации округа.

2 июля состоялась проверка готовности строящегося в Раменском детского сада на улице Молодежная. Комиссия в составе заместителя главы городского округа, руководителя строительства и заведующей будущим дошкольным учреждением осмотрела территорию и здание.

На объекте уделено повышенное внимание безопасности. Например, предусмотрено специальное подсобное помещение с навесом и отдельным входом. Детский сад рассчитан на 225 мест и будет включать 9 групповых ячеек примерно по 25 мест в каждой.

В новом садике установлено современное оборудование, включая плиты на пищеблоке и вытяжную вентиляцию во всех помещениях. В здании предусмотрен лифт, а также отдельные буфетные для каждой группы. По словам Александра Никитина, руководителя строительства, работы идут по графику.

К концу июля планируется завершить все внутренние работы. После этого профильные службы администрации Раменского округа приступят к благоустройству прилегающей территории, асфальтированию подъездных путей и обустройству парковочных карманов. Уже осенью новый детский сад сможет принять первых воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.