В Химках стартует капитальный ремонт детского сада «Петушок»

В дошкольном отделении «Петушок» Лицея № 21 в Химках в микрорайоне Сходня выполнят капитальный ремонт. Работы стартуют уже этим летом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здание детского сада было построено в 1950 году и давно нуждалось в обновлении. На объекте площадью более тысячи квадратных метров обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Работы будут проведены во всех помещениях детских групп. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству.

На время капремонта воспитанники детского сада будут распределены в другие дошкольные отделения Лицея № 21. Обновленное здание детского сада распахнет свои двери для 150 воспитанников уже в 2026 году.

Работы пройдут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.