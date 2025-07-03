В Подмосковье камеры системы «Безопасный регион» помогают следить за порядком

В Московской области камеры системы «Безопасный регион» оснащены искусственным интеллектом, который внимательно следит за порядком и выявляет нарушения, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

548 камер вычисляют припаркованные автомобили у контейнерной площадки. Уже зафиксировано более 3,5 тыс. нарушений и вынесено 472 постановления на сумму 3,2 млн руб.

Также 256 камер следят за парковкой на газонах. За это время зафиксировано 105 нарушений и вынесено 14 постановлений на сумму 14 тыс. руб.

Через сервис-дружинник «Народный инспектор» в приложении Добродел жители региона могут сами сообщать о нарушениях. Для этого необходимо открыть приложение Добродел, перейти в раздел «Решаем проблемы вместе» — «Народный инспектор» — «Создать сообщение» — записать короткое видео нарушения и описать проблему. Таким образом, уже поступило: 261 тыс. сообщений о транспорте на зеленых насаждениях, 51 тыс. сообщений о транспорте, мешающем вывозу ТКО с контейнерной площадки, и 21 тыс. сообщений о парковке на детских и спортивных площадках.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.