В Егорьевске пройдет фестиваль живой музыки

Культурно-досуговый центр в поселке Новый муниципального округа Егорьевск вновь собирает «Rock-матрешку». Фестиваль под таким названием впервые прошел в прошлом году и вызвал большой интерес среди местных жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году мероприятие объединит больше 10 коллективов-исполнителей. Среди них известные в Егорьевске группы Stadium и «Наше время», мэтр егорьевской сцены Юрий Петухов, творческая студия MusicRooms, хедлайнер «5имен», а также молодые таланты — группы «Бездействие», «Партер», «Безумная революция» и другие.

Помимо музыкальной части для гостей фестиваля подготовили насыщенную программу. Детей и взрослых ждут на конные прогулки под открытым небом с инструктором. На ярмарке мастеров егорьевцы смогут приобрести изделия из дерева, глины, текстиля и другие. Предусмотрен также фудкорт и зона с мастер-классами.

Фестиваль состоится 5 июля в 15:00

Адрес проведения м. о. Егорьевск, пос. Новый, футбольное поле.

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