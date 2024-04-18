сегодня в 17:30

Аргентина подала заявку в НАТО в качестве глобального партнера

Глава Минобороны Аргентины Луис Петри заявил, что власти страны подали заявку на присоединение к НАТО в роли глобального партнера, сообщает ТАСС .

Петри написал на странице в социальной сети Х, что лично вручил заявку заместителю генсекретаря НАТО Мирче Джоанэ. В письме сообщается о намерениях Аргентины стать глобальным партнером Североатлантического альянса.

«Мы продолжим работать над восстановлением связей, которые позволят нам модернизировать и обучать наши силы в соответствии со стандартами НАТО», — заявил Петри.

Ранее старший научный сотрудник китайского аналитического центра «Тайхэ» Ван Цзайбан заявил, что прямое вовлечение Североатлантического альянса в ближневосточный конфликт сегодня маловероятно. Ситуация в регионе останется частично контролируемой, пока реакция Израиля будет умеренной.