Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО
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Глава Минобороны Аргентины Луис Петри заявил, что власти страны подали заявку на присоединение к НАТО в роли глобального партнера, сообщает ТАСС.
Петри написал на странице в социальной сети Х, что лично вручил заявку заместителю генсекретаря НАТО Мирче Джоанэ. В письме сообщается о намерениях Аргентины стать глобальным партнером Североатлантического альянса.
«Мы продолжим работать над восстановлением связей, которые позволят нам модернизировать и обучать наши силы в соответствии со стандартами НАТО», — заявил Петри.
Ранее старший научный сотрудник китайского аналитического центра «Тайхэ» Ван Цзайбан заявил, что прямое вовлечение Североатлантического альянса в ближневосточный конфликт сегодня маловероятно. Ситуация в регионе останется частично контролируемой, пока реакция Израиля будет умеренной.