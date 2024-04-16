Китайский эксперт оценил вероятность вовлечения НАТО в ближневосточный конфликт

Прямое вовлечение Североатлантического Альянса в ближневосточный конфликт сегодня маловероятно, заявил старший научный сотрудник китайского аналитического центра «Тайхэ» Ван Цзайбан в беседе с РИА Новости .

Ситуация в регионе останется частично контролируемой, пока реакция Израиля будет умеренной, указал эксперт.

«Это окажет влияние (на регион), но оно не будет очень большим», — пояснил Цзайбан.

Аналитик добавил, что ситуация на Ближнем Востоке в настоящее время зависит от Израиля и Ирана, а не от взаимоотношений Тель-Авива с боевиками ХАМАС. Однако конфликт, по его словам, обостряется. Но вместе с этим оба государства «проявили некоторую сдержанность».