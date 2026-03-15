Арагчи заявил, что новый верховный лидер Ирана здоров

сегодня в 13:52

Состояние здоровья нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи удовлетворительное, и он полностью осуществляет контроль над ситуацией в исламской республике. Данную информацию озвучил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи, сообщает ТАСС .

По словам Арагчи, руководитель революции обладает хорошим здоровьем и полностью управляет происходящими процессами.

Арагчи добавил, что в настоящее время ситуация в Иране устойчивая, отсутствуют какие-либо разногласия внутри государственных институтов или армии.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали допустил встречу президента РФ Владимира Путина и Хаменеи в 2026 году. Произойти это может в рамках Каспийского саммита в Тегеране.

