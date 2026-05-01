Bloomberg: миллиардеры из РФ нарастили свои капиталы на 16 млрд с начала года

С начала текущего года совокупное состояние богатейших россиян выросло на 16,106 млрд долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на рейтинг Billionaires Index (BBI).

Индекс формируется на базе цен на акции компаний, где миллиардеры имеют доли. Для ряда компаний используется расчет, основанный на соотношении капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

С начала года основатель «ЕвроХим» и СУЭК Андрей Мельниченко продемонстрировал самый значительный прирост капитала (+ 5,8 млрд долларов). В результате он поднялся на 105-е место рейтинга миллиардеров с состоянием в 24,7 млрд долларов.

Активы председателя правления ПАО «Новатэк» Леонида Михельсона за отчетный период выросли до 28,6 млрд долларов (+4,94 млрд), бизнесмена Геннадия Тимченко — до 17,7 млрд долларов (+3,4 млрд), основателя «Северстали» Алексея Мордашова — до 29,2 млрд долларов (+2,92 млрд) и основателя Уральской горно-металлургической компании Искандара Махмудова — до 9,09 млрд долларов (+1,22 млрд).

При этом с начала 2026 года состояние предпринимателя Михаила Прохорова снизилось до 11,3 млрд долларов (-5,33 млрд), бизнесмена Алишера Усманова — до 18,2 млрд долларов (-1,03 млрд) и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова — до 12,3 млрд долларов (-2,08 млрд).

Помимо этого, в индекс миллиардеров Bloomberg вошли такие российские бизнесмены, как Владимир Потанин, Владимир Лисин, Вагит Алекперов, Михаил Фридман, Леонид Федун, Татьяна Ким и другие.

