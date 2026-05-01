Более 260 врачей РФ участвуют в Кубке губернатора Подмосковья по мини-футболу

В Королеве собрались врачи со всей России, чтобы побороться за Кубок губернатора Московской области Андрея Воробьева по мини-футболу. Турнир проходит на стадионе «Вымпел» 1 и 2 мая.

Кубок губернатора Московской области по мини-футболу среди врачей разыгрывают второй раз.

На турнир приехали 262 участника из 17 регионов страны. Организаторы — Ассоциация врачей-любителей футбола, Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ.

16 команд играют в двух возрастных категориях. В открытой группе — без ограничений: Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Дагестан, Татарстан и т. д. В категории 45+ — доктора из столицы, Астраханской, Смоленской областей, Подмосковья и Красноярского края.

Московскую область на турнире представляют трое врачей Королевской больницы. Для болельщиков и участников работает полевая кухня, можно подкрепиться солдатской кашей и выпить горячий чай.

Перед играми выступил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. Он напомнил: перед правительством России стоит задача увеличить число регулярно занимающихся спортом граждан в 1,5 раза.

«Это не только здоровье, но и долгожительство, больше времени и сил на семью, а еще — длинная молодость», — сказал Камкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.

