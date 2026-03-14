Посол Ирана допустил встречу Путина и Хаменеи на Каспийском саммите в этом году
Первая встреча президента России Владимира Путина и нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи может состояться уже в текущем году. Об этом заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали, сообщает РИА Новости.
Дипломат пояснил, что встреча может пройти в рамках Каспийского саммита, который запланирован в Тегеране на этот год.
«В любом случае мы определили дату, когда должен состояться Каспийский саммит в Тегеране, он пройдет в этом году. В случае? если этот саммит состоится, то там, думаю, как это обычно бывает, пройдут встречи», — поделился посол.
Жалели также выразил благодарность иранской стороны Владимиру Путину за соболезнования в связи с гибелью прежнего верховного лидера Али Хаменеи и за поздравления его преемнику.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.