Посол Ирана допустил встречу Путина и Хаменеи на Каспийском саммите в этом году

Первая встреча президента России Владимира Путина и нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи может состояться уже в текущем году. Об этом заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали, сообщает РИА Новости .

Дипломат пояснил, что встреча может пройти в рамках Каспийского саммита, который запланирован в Тегеране на этот год.

«В любом случае мы определили дату, когда должен состояться Каспийский саммит в Тегеране, он пройдет в этом году. В случае? если этот саммит состоится, то там, думаю, как это обычно бывает, пройдут встречи», — поделился посол.

Жалели также выразил благодарность иранской стороны Владимиру Путину за соболезнования в связи с гибелью прежнего верховного лидера Али Хаменеи и за поздравления его преемнику.

