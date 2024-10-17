AP: границы Украины должны быть четко обозначены перед вступлением в НАТО

Границы Украины должны быть четко демаркированы, чтобы она могла вступить в НАТО, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

В таком случае, будет ясно, при каких условиях будет действовать 5-я статья Североатлантического договора о коллективной обороне.

Отмечается, что альянс пока не показывал никаких признаков готовности пригласить Украину в объединение.

Ранее новый генсек НАТО заявил, что после того, как заработает новый штаб, получивший название «Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины» (NSATU), страны альянса будут обязаны предоставлять Украине помощь. В настоящее время они оказывают помощь добровольно.