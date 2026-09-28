Андрей Воробьев поблагодарил Романа Шамнэ за работу в Наро-Фоминском округе

Роман Шамнэ сообщил жителям Наро-Фоминского округа о сложении полномочий главы 25 сентября. На прошедших выборах он получил мандат депутата Московской областной думы и теперь будет представлять в ней округ.

«Роман Львович Шамнэ переходит работать в Московскую областную думу, будет возглавлять один из ключевых комитетов. Поэтому вам, Роман Львович, слова благодарности, округ очень активный и знаковый. <…> Мы рассмотрели кандидатуру (на пост врип главы — ред.) Андрея Валерьевича Ковалько, который больше 11 лет работает в администрации, с 2025 года — ваш заместитель», — сказал Андрей Воробьев во время совещания с правительством региона и главами округов.

Ковалько начал работать в администрации Наро-Фоминского района в 2015 году. В 2015–2017 годах он был зампредом комитета по управлению имуществом, в 2017–2025 годах — председателем комитета. С мая 2025 года Ковалько был замглавы округа.

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