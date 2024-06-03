Андрей Турчак может стать губернатором Республики Алтай

сегодня в 19:55

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак может занять пост губернатора Республики Алтай. Эту информацию подтвердил источник из администрации президента, сообщает «Коммерсант» .

Сейчас должность губернатора республики занимает Олег Хорохордин. Недавно появились слухи, что он покинет свой пост.

Турчак с 2009 по 2017 год работал на посту главы Псковской области, а затем занял должность секретаря генсовета «Единой России», чуть позже стал первым зампредом верхней палаты парламента.

Причины, по которым должность губернатора Республики Алтай должен занять именно Турчак, не называются. Многие считают, что это решение связано с развитием отношений с Китаем, который граничит с Алтаем.

Ранее об отставке объявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он возглавлял регион с сентября 2017 года.