Губернатор Самарской области объявил об отставке

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил о своей отставке. Он возглавлял регион с сентября 2017 года, сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

«Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора. Благодарю каждого жителя, всех своих земляков, кто трудился и трудится, защищал и защищает нашу Самарскую землю и нашу прекрасную Родину, приближая Победу», — заявил Азаров.

Он подчеркнул, что за почти 7 лет на территории региона были построены сотни социальных объектов, а также скверы, парки, набережные в каждом городе на Волге. Помимо этого, в области активно развивалась транспортная и инженерная инфраструктура.

Азаров добавил, что за время своей работы достиг поставленных основных целей и поблагодарил российского президента Владимира Путина за оказанное доверие и внимание к Самарской области.

В сентябре 2017 года глава государства назначил Дмитрия Азарова временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области. Спустя год он одержал победу на выборах, набрав 72,63% голосов. В сентябре прошлого года Азаров переизбрался на новый срок (83,83% голосов).

Выборы нового губернатора Самарской области пройдут 8 сентября текущего года.

Ранее Путин предложил экс-мэру Тюмени Руслану Кухаруку занять должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Бывший глава региона Наталья Комарова объявила об отставке.