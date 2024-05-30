Путин предложил Кухаруку стать главой Ханты-Мансийского автономного округа

Во время беседы с Кухаруком Путин подчеркнул, что чиновник родился в Ханты-Мансийском автономном округе и всю жизнь работал в Тюмени, где население дважды избирало его главой администрации города.

«Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Для вас там все родное. Надеюсь, все, что вы наработали в Тюмени, будет использовано на более высоком уровне», — заявил российский лидер.

Он также поинтересовался, какие первоочередные задачи Кухарук считает самыми важными на новой должности. Чиновник поблагодарил главу государства за доверие и пообещал продолжить активные темпы развития региона.