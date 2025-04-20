Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в случае разморозки российских активов, ЕС и США будут отвечать за погашение кредита Украине, который составляет 20 млрд евро, а оставшаяся часть займов ляжет на плечи других стран G7.

«Это заявление сделано для того, чтобы ЕС не размораживал наши активы. Потому что тогда финансовое бремя (поддержки Киева-ред.) ляжет на их плечи», — объяснил Блохин.

Он подчеркнул, что европейским странам «дорого обходится» поддержка Украины. Также речь идет о генетической русофобии в Европе, где пытаются избежать «нормализации» отношений с Россией.

Политолог добавил, что высказывание главы эстонской дипломатии служит алармизмом перед переговорами России и США.