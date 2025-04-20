Аналитик назвал алармизмом предостережение Эстонии о разморозке активов РФ
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российской Академии Наук Константин Блохин рассказал, по какой причине власти Эстонии опасаются разморозки российских активов, сообщает RT.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в случае разморозки российских активов, ЕС и США будут отвечать за погашение кредита Украине, который составляет 20 млрд евро, а оставшаяся часть займов ляжет на плечи других стран G7.
«Это заявление сделано для того, чтобы ЕС не размораживал наши активы. Потому что тогда финансовое бремя (поддержки Киева-ред.) ляжет на их плечи», — объяснил Блохин.
Он подчеркнул, что европейским странам «дорого обходится» поддержка Украины. Также речь идет о генетической русофобии в Европе, где пытаются избежать «нормализации» отношений с Россией.
Политолог добавил, что высказывание главы эстонской дипломатии служит алармизмом перед переговорами России и США.