Министр Цахкна: после разморозки активов РФ ЕС будет оплачивать займы Украине

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна считает, что в случае разморозки активов России, Евросоюз и США будут отвечать за погашение кредита Украине, который составляет 20 млрд евро, а оставшаяся часть займов ляжет на плечи других стран G7, сообщает РБК .

«Проблема в том, что эти активы, которые обеспечивают этот кредит, уйдут (в случае прекращения действия санкций)», — сказал Цахкна Financial Times.

Еврочиновники прогнозируют, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изберет более жесткий подход на будущем обсуждении по вопросу продления санкций, которые истекают в июле. Цахкна подчеркнул, что ЕС не может допустить возвращения замороженных средств России.

ЕК сейчас пытается разработать запасной план, если не удастся продлить еще на время антироссийские санкции. При этом чиновники Евросоюза говорят, что большинство обсуждаемых путей чреваты неудачей.

Эстония предлагает странам «Большой семерки» конфисковать активы РФ. Такой подход, по мнению прибалтийской страны, был бы самым ясным и понятным.