Аналитик констатировал «экономическую пустоту» в голове Камалы Харрис

В США недавно прошли дебаты кандидатов в президенты — республиканца Дональда Трампа и его оппонентки Камалы Харрис, представляющей демократическую партию. Событие прокомментировал директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН, кандидат исторических наук Виталий Данилов, сообщает Общественное Телевидение России .

«На самом деле в голове Харрис — экономическая пустота. Там нет никаких не то что, скажем, прояснений и понимания того, что происходит в стране и тем более в экономике страны, там нет вообще восприятия геополитической роли Соединенных Штатов», — сказал историк.

По мнению Данилова, демократическая партия просто идет «на популизме», то есть голословно обещает американцам любые блага в краткие сроки. Это работает с избирателями в глубинке, где жители не очень вникают в экономические процессы и легко поддаются пропаганде, считает эксперт.

Дебаты Харрис и Трампа состоялись в ночь на 11 сентября. По словам экспертов, кандидат от демократов выглядела выигрышнее, чем ее оппонент.