Делать прогнозы о восстановлении «Северного потока — 2» до урегулирования макрополитических противоречий пока не стоит, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Ранее европейские страны выразили серьезную обеспокоенность в связи с возможным сотрудничеством США и России по восстановлению работы «Северного потока — 2». Правительство Германии активно ищет решения для предотвращения возобновления этого проекта, так как работа газопровода крайне невыгодна для Европы.

«До урегулирования макрополитических противоречий делать какие-либо прогнозы о будущем этой газотранспортной артерии, на мой взгляд, не стоит. Видимо, по этим же причинам и главный акционер этого проекта — „Газпром“ (владеет 51% акций компании-собственника „Северных потоков“ Nord Stream AG) — не спешит с комментариями по этой теме», — сказал Сипров.

Он добавил, что для восстановления магистрали потребуются крупные инвестиции; интересы американцев здесь буквально лежат на поверхности.

«США заинтересованы в сохранении ведущих позиций на европейском газовом рынке, однако американцы не смогут заместить своими поставками СПГ дефицит газа в Европе, возникший из-за подрыва „Северного потока“. Участие в восстановлении сулит американцам дополнительные доходы от их работы на европейском энергетическом рынке», — рассказал политолог.

Позиция ЕС

По мнению Сипрова, в восстановлении поставок заинтересованы и страны ЕС, прежде всего Германия, ведь дешевые российские энергоносители могли бы остановить процессы деиндустриализации в этой стране.

«Выгодно это и России, причем не только с экономической, но и с политической точки зрения: длительное время ФРГ находилась в высокой степени энергозависимости от РФ, а это, в свою очередь, позволяло развивать партнерские отношения и страховало от политических рисков», — разъяснил эксперт.

Он уточнил, что, рассуждая о перспективах перезапуска газопровода, не стоит упускать из внимания позицию Евросоюза.

«Без санкции чиновников из Брюсселя восстановительные работы не начнутся, но пока руководство ЕС занимает откровенно деструктивную позицию и предпочитает в ущерб себе проводить антироссийский курс. Этот подход может измениться, но только если администрация Трампа приведет в чувство еврочиновников», — заключил Сипров.