Американскую базу ПРО развернули в Польше в 165 км от российской границы

В среду в Польше открылась американская база противоракетной обороны (ПРО) Aegis. Она расположена в 165 км от границы с Россией, сообщает РИА Новости .

Американская база ПРО появилась в польском Редзиково. Населенный пункт расположен на севере страны. Церемония открытия базы транслировалась на местном телевидении. В ней приняли участие президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Заработавшая база оснащена радаром AN/SPY-1, пусковыми установками Mk 41 VLS и антибаллистическими ракетами SM-3 (Standard Missile-3).

США ранее сообщили о том, что база ПРО в Польше будет направлена не против России, а якобы на защиту от иранских ракет.

Ранее Рютте призвал продолжать военный конфликт на Украине. По его словам, союзники должны «подтвердить свою приверженность продолжению войны».