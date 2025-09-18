Американский лидер признал сложность урегулирования конфликта на Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление об украинском конфликте для журналистов на борту своего самолета Air Force One, сообщает РИА Новости.
По данным агентства Bloomberg, глава Белого дома сейчас не считает целесообразным обращаться к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом о прекращении огня на Украине.
Трамп подчеркнул, что готов принять решительные меры, но лишь в тот момент, когда ситуация этого потребует, заявив, что это будет «жестко».
В ходе встречи с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером американский президент также обсудил идею полного прекращения закупок российской нефти европейскими странами, которую его британский коллега всецело поддерживает.
Очередное заявление прозвучало на фоне продолжающихся в Евросоюзе дискуссий о введении очередного пакета санкций против российских энергоносителей.
