Американский лидер признал сложность урегулирования конфликта на Украине

сегодня в 23:30

Трамп: не пришло время просить Путина о прекращении огня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление об украинском конфликте для журналистов на борту своего самолета Air Force One, сообщает РИА Новости .

По данным агентства Bloomberg, глава Белого дома сейчас не считает целесообразным обращаться к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом о прекращении огня на Украине.

Трамп подчеркнул, что готов принять решительные меры, но лишь в тот момент, когда ситуация этого потребует, заявив, что это будет «жестко».

В ходе встречи с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером американский президент также обсудил идею полного прекращения закупок российской нефти европейскими странами, которую его британский коллега всецело поддерживает.

Очередное заявление прозвучало на фоне продолжающихся в Евросоюзе дискуссий о введении очередного пакета санкций против российских энергоносителей.

