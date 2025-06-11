Американский экономист назвал ЦРУ «автономной организацией»
Известный американский экономист Джеффри Сакс в интервью Такеру Карлсону обвинил Центральное разведывательное управление в систематическом сокрытии информации от администрации президента США Доналда Трампа, сообщает РИА Новости.
Сакс раскрыл механику многолетней практики ЦРУ, когда ведомство десятилетиями действует по принципу, что президенту лучше не знать. Экономист подчеркнул, что разведывательное сообщество превратилось в «самодостаточную структуру», которая уже полвека успешно избегает реальной ответственности за свои операции.
«Нет сомнений — ЦРУ сознательно не информирует Белый дом о многих своих операциях», — заявил профессор Колумбийского университета.
Ситуация усугубляется на фоне обострения отношений между Трампом и «глубинным государством». Анонимные источники в администрации подтверждают, что президент неоднократно выражал недовольство работой разведывательного сообщества.
Политологи не исключают, что заявление Сакса может спровоцировать новый виток борьбы за контроль над разведывательными органами.