Американский экономист назвал ЦРУ «автономной организацией»

сегодня в 23:39

Известный американский экономист Джеффри Сакс в интервью Такеру Карлсону обвинил Центральное разведывательное управление в систематическом сокрытии информации от администрации президента США Доналда Трампа, сообщает РИА Новости .

Сакс раскрыл механику многолетней практики ЦРУ, когда ведомство десятилетиями действует по принципу, что президенту лучше не знать. Экономист подчеркнул, что разведывательное сообщество превратилось в «самодостаточную структуру», которая уже полвека успешно избегает реальной ответственности за свои операции.

«Нет сомнений — ЦРУ сознательно не информирует Белый дом о многих своих операциях», — заявил профессор Колумбийского университета.

Ситуация усугубляется на фоне обострения отношений между Трампом и «глубинным государством». Анонимные источники в администрации подтверждают, что президент неоднократно выражал недовольство работой разведывательного сообщества.

Политологи не исключают, что заявление Сакса может спровоцировать новый виток борьбы за контроль над разведывательными органами.