Военный эксперт Андрей Мартьянов выступил с резкой критикой обороноспособности Европейского союза, заявив, что европейские страны не готовы к серьезному противостоянию с Россией, сообщает РИА Новости .

Аналитик предположил, что на фоне страха перед реальной войной и взаимных подозрений страны ЕС могут начать конфликтовать друг с другом. По его мнению, такие государства, как Польша и Франция, уже демонстрируют признаки глубоких разногласий, в частности, опасаясь перевооружения Германии.

«Трусы из Лондона, Берлина и Парижа хотят, чтобы сначала погибли финны и потом поляки. Но очевидно, что европейские военные, за редким исключением, не понимают, что такое настоящая война. Если они не способны воевать с Россией, то будут воевать друг с другом. Пусть воюют. Кто против?» — отметил он.

Мартьянов также подверг жесткой насмешке заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении превратить ЕС в военную державу. Он сыронизировал, что подобные заявления могут нанести вред российским военным планировщикам, которые «надрывают животы от смеха».

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможный выход США из альянса из-за разногласий с Европой, что ставит под вопрос само будущее трансатлантической безопасности.

