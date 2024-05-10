Американские союзники воздержались при голосовании по резолюции по Палестине

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Большинство союзников США воздержались при голосовании по резолюции по Палестине

Большинство союзников Соединенных Штатов воздержались при голосовании в Генассамблее ООН по резолюции, расширяющей права Палестины во всемирной организации, сообщает РИА Новости .

Против выступили США, Израиль, Аргентина, Чехия, Венгрия, Микронезия, Науру, Палау и Папуа Новая Гвинея. За резолюцию проголосовали 143 страны, в том числе РФ, Китай, Франция, Южная Корея и Япония.

Воздержались при голосовании за резолюцию 25 стран, среди которых Великобритания, Канада, Германия, Италия, Украина, Швеция, Латвия, Литва, Австрия и Грузия.

Принятая в Генассамблее ООН резолюция позволит Палестине участвовать в конференциях всемирной организации, а также делать заявления от имени групп стран и другие привилегии.

Палестина имеет статус наблюдателя ООН, в то время как Израиль с 1948 года является полноправным членом организации.

Ранее после приостановки помощи со стороны США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив имеет достаточно сил, чтобы в одиночку воевать против ХАМАС без американской поддержки.