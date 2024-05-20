Для многих россиян поход в музей стал привычной практикой - эксперт Лукушин

Для многих граждан России поход в музей стал привычной практикой, семейной традицией, которая сближает поколения на основе общего культурного наследия. Это особенно важно в 2024 году, объявленном в России годом семьи. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Владимир Лукушин.

Одним из направлений государственной культурной политики является всесторонняя поддержка музеев. За последние годы российские музеи преодолели многолетний кризисный период, вызванный недостаточным финансированием. Реализуемые сегодня меры государственной поддержки позволяют не только восстанавливать и обновлять музейные фонды, но и организовывать принципиально новые проекты и программы для различных групп населения. Благодаря этому граждане становятся важной частью культурной жизни страны, участвуют в формировании культурно-исторической повестки.

За последние два десятилетия количество выставок в российских музеях увеличилось в три раза, а число посетителей выросло вдвое до 150 миллионов человек ежегодно.

«Большое внимание приковано к региональным музеям и музеям малых городов, которые на протяжении многих лет оставались проблемной сферой в культурной инфраструктуре. Сегодня такие музеи становятся локальными точками притяжения для молодежи, представителей креативных индустрий, гуманитарных специалистов, педагогов и преподавателей средней и высшей школы», - сказал Лукушин.

Крайне позитивно на облик региональных и местных музеев повлияли практики организации регулярных выставок крупнейших отечественных музеев Москвы и Петербурга. Подобный системный подход позволяет музеям заниматься воспитательной работой, формировать патриотические установки молодежи, сохранять и укреплять культурно-исторические ценности.