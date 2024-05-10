Нетаньяху: Израиль имеет достаточно сил для войны в одиночку

Израиль имеет достаточно сил, чтобы в одиночку воевать против ХАМАС без американской помощи, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет РИА Новости .

«Если нам придется стоять в одиночку, мы будем стоять в одиночку. Если понадобится, мы будем сражаться ногтями», — сказал он.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее подтвердил, что США приостановили поставки оружия Израилю на фоне опасений, что оно будет использовано при возможном вторжении ЦАХАЛ в Рафах на юге сектора Газа. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также уточняла, что речь шла об одной партии снарядов.

Израильская армия ночью во вторник вошла в Рафах в рамках контртеррористической операции. Оперативный контроль за КПП «Рафах» удерживают танки ЦАХАЛ.