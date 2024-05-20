Производитель оборудования для нефтебаз из Серпухова повысит эффективность

Производитель топливозаправочных комплексов «Деловой союз» из подмосковного Серпухова присоединился к национальному проекту «Производительность труда». На предприятии состоялось стартовое совещание. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве пилотного проекта был выбран процесс производства топливозаправочных комплексов ТЗК100, которые являются средствами измерения и могут быть интегрированы с различным технологическим оборудованием на нефтебазах.

Руководство компании поставило задачу сократить время протекания процесса на 20%, уменьшить незавершенное производство на 15% и увеличить выработку на рабочих местах более, чем на 25%. В ближайшее время сотрудники предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области проведут диагностику производственных процессов, а затем начнут реализовывать планы по их оптимизации.

Компания «Деловой союз» была основана в 2000 году и специализируется на производстве топливозаправочных комплексов, устройств коммерческого учета нефтепродуктов, а также на проектировании нефтебаз, уникальных для российского рынка. Основными заказчиками являются компании нефтегазового сектора: «Газпром», «Татнефть», «Лукойл», «Транснефть», «Роснефть» и др.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал Производительность.рф или обратившись в РЦК Московской области.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

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