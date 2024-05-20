Отечественные музеи занимают важное место в жизни страны - эксперт

Сохраняя, изучая и демонстрируя публике массивы культурных ценностей, они поддерживают гармонию и преемственность внутри общества. Именно поэтому, по словам политолога, президент РФ Владимир Путин уделяет особое внимание развитию музейного дела, ведь от этого зависит наше культурное настоящее и будущее.

«Для реализации такой политики правительство, особенно в рамках нацпроекта «Культура», регулярно поддерживает дополнительными ресурсами музеи различных уровней. Но надо сказать, что поддержка музеев – не точечная, а комплексная деятельность», - сказал Забаринский.

На популярность выставок влияет множество факторов: и туристическая привлекательность местности, и доступность для посещения всеми категориями посетителей, и культурная политика государства в целом, и многое другое. Ярким примером такой системной работы является введение «Пушкинской карты»: это и цифровизация, это и финансы, это и молодежная политика.

Другим подобным проектом является ежегодная акция «Ночь музеев». Она призвана привлечь внимание к музейным фондам, привлечь посетителей уникальным форматом и мероприятиями. В этот раз тематика программы соответствовала объявленному президентом году семьи, в результате чего выставочные площадки рассказали о музейных династиях, семейных традициях и реликвиях.

«Такие мероприятия и культурная политика дают свои плоды: посещаемость музеев ежегодно растет. Причем люди стремятся посещать выставки семьями, а это значит, что историческое и культурное наследие является, несомненно, одной из важнейших ценностей современного российского общества», - заключил эксперт.