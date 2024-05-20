Участники более 2 тыс аварий обратились в Службу помощи при ДТП Подмосковья

За прошедшую неделю на горячую линию Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 2 034 ДТП. 833 обратившихся получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП, а 247 человек оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников горячей линии, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Служба помощи при ДТП — единое пространство бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Данная служба осуществляет работу в двух форматах: дистанционная помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очная помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных Центрах помощи — их в области всего 15 в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Домодедове и Пушкино.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» Службы помощи при ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.