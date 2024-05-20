Политолог: отношения РФ и Китая - пример гармоничного сотрудничества держав

Взаимоотношения России и Китая являются примером гармоничного сотрудничества двух держав, народы которых, казалось бы, относятся к совершенно разным культурам и цивилизациям. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Иван Бутнев.

По словам политолога, встреча глав России и Китая является символом равных отношений в условиях активно развивающейся эпохи многополярности.

«Подходы в реализации государственной политики между нашими странами во многом схожи. Так, например, во внутренней политике активно продвигаются инициативы по сохранению и укреплению традиций. Во внешней же политике государства стремятся сохранить элемент гибкости. Так, например, РФ и КНР активно поддерживают отношениями как с Израилем, так и с Палестиной, призывая обе стороны к дипломатическому урегулированию возникающих конфликтов», - сказал Бутнев.

Сегодня российско-китайские отношения опираются на активное сотрудничество в экономической и военной сферах, а также на сложившиеся дружественные отношения между лидерами стран. Такое взаимодействие вызывает опасения у западных партнеров, которые видят для себя риски изменения баланса сил в мире за счет сближения России с ее значительным военным потенциалом с одной стороны и мировой промышленной базой в лице Китая с другой.

Крепкие российско-китайские отношения находят свое подтверждение в успешных совместных проектах. Так, например, Россия играет особую роль в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Здесь государство выступает как ключевой логистический хаб для грузоперевозок между странами-участницами «Пояса».

«Нельзя не отметить сотрудничество России и Китая в рамках международных организаций. Через БРИКС государства продвигают идеи многополярности и работают над развитием альтернативных финансовых институтов, таких как Новый банк развития, который базируется в Шанхае. Через ШОС Россия и Китай фокусируются на обеспечении безопасности и развитии Евразийского континента», - добавил эксперт.

Таким образом, Россия и Китай демонстрируют успешную модель межгосударственного сотрудничества, основанного на принципах равноправия и учета интересов народов, что способствует созданию нового мирового порядка.