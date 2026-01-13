Американист Блохин: у Демократической партии США кризис лидерства

«У них кризис лидерства, у них нет сильных кандидатов, которые могли бы перенять эстафетную палочку, нет тяжеловесных кандидатов, которые реально могли бы выдвинуться на президентских выборах. Если, условно говоря, у республиканцев есть своя троица: (вице-президент Джей Ди — ред.) Вэнс, (госсекретарь США Марко — ред.) Рубио, (губернатор Флориды Рон — ред.) Десантис, то у демократов я вижу только одного — (губернатора Калифорнии — ред.) Гэвина Ньюсома», — сказал Блохин.

Американист подчеркнул, что в настоящее время у Демпартии США не наблюдается политического лидера. Некоторые из них уже преклонного возраста, а другие стали объектом шуток, как Камала Харрис, которая баллотировалась на пост президента США.

Ранее Константин Блохин сообщил, что президент США Дональд Трамп может решиться на аннексию Гренландии и остановить его будет некому, но это может быть и риторика с целью усилить переговорные позиции. Трамп не раз выступал с такими скандальными инициативами: то выход из ООН, то выход из НАТО.

