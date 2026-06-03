Глава округа Ступино провел прием жителей 1 июня

Личный прием граждан прошел 1 июня в администрации городского округа Ступино под руководством главы муниципалитета Сергея Мужальских. Жители обратились с вопросами по ЖКХ, переселению и использованию земельных участков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие профильные заместители главы. Обсуждались вопросы жилищно-коммунальной сферы, земельно-имущественных отношений и развития территорий.

Часть обращений касалась переселения, задолженности по жилым помещениям и состояния жилищного фонда. Жители также сообщили о необходимости устранения последствий протечек кровли. По каждому обращению определены дальнейшие действия, установлены сроки проработки и организовано взаимодействие с ответственными службами.

Кроме того, поступили вопросы по использованию отдельных земельных участков в коттеджном поселке «Грин Форест Клаб» в селе Мышенское. Все обращения зафиксированы, назначены ответственные исполнители, дальнейшая работа будет вестись в рамках действующего законодательства и установленной компетенции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.