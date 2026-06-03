В Подмосковье 6 и 7 июня пройдет фестиваль танцев

Фестиваль «Область танцевальных культур» пройдет 6 и 7 июня в Красногорске и Лобне. В отборочных этапах примут участие танцоры уличных направлений со всей России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Отборочные этапы II фестиваля состоятся 6 июня на площади перед ДК «Подмосковье» в Красногорске и 7 июня в парке культуры и отдыха в Лобне. Заявки принимают до 18:00 5 июня на сайте областьтанца.рф.

В Красногорске пройдут соревнования по брейкингу в разных возрастных категориях, батлы 2х2 и битва брейк-школ Подмосковья в формате 5х5. Победители специальной номинации представят регион на чемпионате мира Top of the Country 2026 в Китае. Вечером запланированы выступления профессиональных танцоров и музыкального артиста.

В Лобне состоятся отборы и батлы по направлениям хип-хоп, хаус и паппинг, а также показательные выступления российских и зарубежных танцоров. Для участников организуют мастер-классы от титулованных танцоров мирового уровня. Лучшие конкурсанты выйдут в финал и выступят на гала-концерте 6 сентября. Победители представят Россию на чемпионате мира WFADS, Top of the Country 2026 в Нингбо и фестивале Summer Dance Japan в Осаке.

Организатором выступает АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке регионального министерства культуры и туризма и Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.