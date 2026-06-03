Юнармейцы Раменского округа посетили показ фильма о Тимуре

Юнармейцы Раменского округа побывали на открытом показе современной экранизации повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», который прошел в Общественной палате РФ к 85-летию выхода книги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Показ полнометражного фильма приурочили к 85-летию публикации одноименной повести Аркадия Гайдара. По сюжету 17-летняя Женя отправляется из Санкт-Петербурга в приграничный поселок Белгородской области, чтобы успеть увидеть брата-добровольца перед его отправкой на передовую. Вместо короткой встречи ее ждет череда испытаний и приключений.

Режиссер Андрей Семенов отметил, что основная часть съемок проходила в Рязанской области, также в работе использовали локации Сочи и Санкт-Петербурга. Народная артистка России Елена Цыплакова, сыгравшая бабушку Тимура, подчеркнула значимость подобных историй для формирования жизненных ориентиров у молодежи. Роль генерала в фильме исполнил актер Егор Бероев.

«Мы почувствовали ту самую атмосферу Тимура и его команды: дружбу, смелость, взаимовыручку — и вдохновились примером современных героев, тех, кто действует, а не ждет. Ну и, конечно, сделали яркие фото на память!» — поделились юнармейцы.

После показа участники пообщались с членами съемочной группы и обсудили идею преемственности тимуровского движения в современной России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.