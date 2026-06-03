В Ступине 1 июня прошел праздник ко Дню защиты детей

Праздник ко Дню защиты детей прошел 1 июня в парке имени Николая Островского в Ступине. Для жителей организовали квесты, мастер-классы, концерты и бесплатную раздачу мороженого, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Сергей Мужальских посетил мероприятие и отметил профессионализм и творческий подход организаторов. Для детей и их родителей подготовили насыщенную программу с развлечениями и познавательными активностями.

«Мы очень старались, чтобы этот день запомнился детям и их родителям яркими эмоциями. Хотелось создать настоящую атмосферу праздника, где каждый ребенок чувствовал бы себя главным героем. На мой взгляд, удалось объединить и развлечение, и развитие: квест заставлял думать, мастер-классы — творить, а спортивные площадки — двигаться. Такие события ради улыбок детей — главная награда для любого организатора», — поделилась главный инспектор управления культуры и молодежной политики Ольга Кочергина.

Гости праздника прошли квест из 10 испытаний, проверили знания и спортивную подготовку. Самые активные участники получили шанс побороться за суперприз. Также работали творческие мастер-классы, выставка выпускников художественного отделения школы искусств, выступали юные трюкачи.

На главной сцене выступили артисты и творческие коллективы округа, а также финалисты фестиваля «Ступинские звездочки». Для посетителей организовали праздничную торговлю и бесплатную раздачу мороженого.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.