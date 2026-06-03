В Химках Подмосковья благоустраивают 65 народных троп

Пешеходную инфраструктуру продолжают обновлять в Химках. Сейчас работы завершают на улицах Молодежная, Панфилова и Горная, всего в этом году планируют привести в порядок 65 дорожек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты обустраивают народные тропы по единому стандарту. На существующих пешеходных маршрутах укладывают прочное асфальтовое покрытие, устанавливают бортовые камни и приводят в порядок прилегающую территорию. Новые дорожки создают на месте тропинок, которыми жители ежедневно пользуются для прохода к социальным объектам и остановкам общественного транспорта.

«Каждая благоустроенная народная тропа — это конкретный результат запроса жителей. При формировании перечня объектов основной ориентир — на обращения химчан. Благодаря реализации Народной программы партии в Химках не просто создают новые пешеходные дорожки, но последовательно делают городскую среду безопасной и доступной для всех категорий жителей», — подчеркнул куратор партийного проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Химках Александр Васильев.

Адресный перечень сформировали с учетом обращений горожан. Особое внимание уделяют маршрутам к школам, детским садам, медицинским учреждениям и остановкам общественного транспорта. Работы проводят в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.