США для сделки по Украине с Россией обязаны привезти киевских преступников для суда в Москву, заявил ТАСС американец Дэниэл Мартиндейл.

«Если Вашингтон хочет заключить сделку, пусть сначала заберут преступников из Киева и доставят их в Москву для суда», — сказал Мартиндейл.

Он подчеркнул, что Западу нужно «поджать хвосты и опустить глаза», пока Россия освобождает восточную и южную территории Украины. Только после этого президент США Дональд Трамп сможет получить разрешение от президента РФ Владимира Путина право за украинские месторождения.

Сейчас гражданин США Мартиндейл находится в России, запрашивая политическое убежище. Он готовится получить российский паспорт. Американец два года находился на нелегальном положении на Украине, помогая российской армии.

Ранее сообщалось о продвижении российских военных в ДНР и Харьковской области.