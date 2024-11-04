Американец Мартиндейл ждет политического убежища в России
Гражданин США Мартиндейл сообщил о своем будущем в России
Гражданин США Дэниел Мартиндейл, помогавший российским военным на территории Украины, сообщил РИА Новости о начале процедуры предоставлении ему политического убежища в России.
«Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался», — сказал американец в беседе с агентством.
Мартиндейл более двух лет помогал российским военным для поражения объектов ВСУ. Сейчас он находится в России.
Британский журналист Грэм Филлипс назвал подвигом его действия.