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Гражданин США Мартиндейл сообщил о своем будущем в России

Гражданин США Дэниел Мартиндейл, помогавший российским военным на территории Украины, сообщил РИА Новости о начале процедуры предоставлении ему политического убежища в России.

«Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался», — сказал американец в беседе с агентством.

Мартиндейл более двух лет помогал российским военным для поражения объектов ВСУ. Сейчас он находится в России.

Британский журналист Грэм Филлипс назвал подвигом его действия.