Александр Лукашенко заявил, что не ищет преемника для передачи власти

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что не занимается поиском преемника для передачи власти в стране, сообщает БЕЛТА .

«Я этого преемника не ищу», — ответил белорусский лидер на соответствующий вопрос журналистов.

Глава государства подчеркнул, что ему не безразлично, кто будет у власти в Белоруссии. Сейчас в республике проходят выборы президента.

Лукашенко добавил, что в настоящее время необходимо сосредоточиться на том, как обеспечить успешное преодоление 2025 года, укрепляя сотрудничество с Москвой. Кроме того, следует создать условия для развития страны, чтобы избежать чрезмерной зависимости от Запада.

Ранее Лукашенко рассказал, что новейшую российскую систему «Орешник» разместят на территории республики ближе к Смоленску. В Союзном государстве вооружение будет «со дня на день».