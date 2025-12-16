Военный корреспондент Александр Коц раскритиковал согласованный в Европе мирный план по Украине, отметив, что его ключевые положения противоречат интересам России и не обеспечивают долгосрочного урегулирования, сообщает kp.ru .

ЕС согласовал новый вариант гарантий безопасности для Украины, аналогичный 5-й статье НАТО. Документ предусматривает мирное численное состояние украинской армии в 800 тысяч человек, что противоречит целям демилитаризации, заявленным Россией. Для восстановления ВСУ и обеспечения безопасности планируется создание многонациональных сил в формате «коалиции желающих», фактически предполагающее присутствие натовских контингентов на территории Украины, против чего выступает Россия.

ЕС также предлагает создать механизм мониторинга и верификации под координацией США. В случае возобновления боевых действий Украине обещана поддержка, при этом санкции за новые боевые действия не предусмотрены. Это, по мнению автора, не обеспечивает долгосрочный мир, а лишь временное перемирие для восстановления сил.

Инвестиции в Украину предполагают компенсацию ущерба за счет замороженных российских активов, что Россия считает неприемлемым вмешательством в свои суверенные права. В результате, европейские лидеры, по мнению автора, предложили заведомо неприемлемый для России вариант, а Москва четко обозначила свои «красные линии» по Донбассу, Запорожью и Херсонщине.

Президент Украины Зеленский заявил о готовности провести выборы при условии прекращения огня на 60–90 дней, что рассматривается как попытка получить поддержку США, но не как шаг к долгосрочному миру.

