Алаудинов рассказал, почему ВС РФ сложно вывести украинских пленных с «передка»

Российским солдатам сложно вывести украинских пленных живыми из точки боевого соприкосновения на курском направлении. Об этом специальному корреспонденту kp.ru Григорию Кубатьяну рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Он отметил, что пленить украинских солдат не сложно. Самое непростое — уберечь их от своих же соратников.

Алаудинов объяснил, что украинские солдаты стреляют по тем из «своих», кто сдается в плен. Причем их пытаются не просто ранить, а уничтожить.

Ранее ВС РФ взяли в плен пятерых украинских солдат в Курской области. Российские бойцы не допустили продвижения боевиков рядом с населенными пунктами Спальное, Русская Конопелька и Ольговская.