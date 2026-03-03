Al-Arabiya: «Моссад» провел ночью наземную операцию в Иране

На иранской территории в ночное время была осуществлена наземная операция с участием специалистов израильской разведки «Моссад» и сил специального назначения, об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Al-Arabiya.

По данным осведомленных источников, в Иране также сообщают о воздушных атаках, нацеленных на административные здания оборонного комплекса в районе Исфахана.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказал мнение, что военные действия против Ирана имеют временный характер. По его словам, такая военная кампания потенциально способна положить начало беспрецедентному для региона мирному периоду.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин прилагает все усилия для того, чтобы конфликт на Ближнем Востоке разрешился как можно скорее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.