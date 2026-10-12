В Коломне проведут лекцию-концерт о Сергее Танееве и его учениках

Коломенская картинная галерея «Дом Озерова» 21 октября в 13:00 проведет лекцию-концерт «Сергей Танеев и его ученики», посвященную 170-летию со дня рождения композитора. Вход свободный, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Лекция-концерт «Сергей Танеев и его ученики» пройдет 21 октября в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова». Мероприятие посвящено 170-летию со дня рождения русского композитора, пианиста и педагога Сергея Ивановича Танеева. Его организуют в рамках проекта «Музыкально-литературные встречи», который галерея проводит совместно с филологическим факультетом Государственного социально-гуманитарного университета Коломны.

Посетителям расскажут о жизни и творчестве Танеева, которого называли «музыкальной совестью Москвы». Он учился у Николая Рубинштейна, Петра Чайковского и Николая Губерта, а позднее создал систему музыкально-теоретического образования в Московской консерватории. Среди его учеников — Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Николай Метнер, Рейнгольд Глиэр и Константин Игумнов.

Произведения Танеева и его знаменитых учеников исполнят лауреаты международных и Всероссийских конкурсов: педагог по вокалу Татьяна Новикова, педагог и пианистка Маргарита Гусева и пианистка Алена Латышева.

Начало в 13:00. Возрастная маркировка — 6+. Вход свободный. Подробная информация размещена на сайте галереи «Дом Озерова».

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