В Польше задержали двух граждан РФ по подозрению в связях с терроризмом

В Польше задержали двух россиян, которых обвинили в связи с террористическими организациями, сообщает Baza .

Польские правоохранители сообщили о ликвидации международной преступной группы, специализировавшейся на банковском мошенничестве. В ходе операции были задержаны 12 человек, двое из которых оказались гражданами РФ. Их арестовали в Варшаве, у обоих были польские виды на жительство.

Также были задержаны гражданин Украины и девять поляков, включая футбольного хулигана из Варшавы. Среди подозреваемых оказались 4 мужчины и 8 женщин в возрасте от 21 до 57 лет. Правоохранители изъяли имущество общей стоимостью более 850 тыс. злотых, что составляет примерно 18,5 млн рублей.

Семерых фигурантов отправили под стражу, остальные находятся под полицейским надзором. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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