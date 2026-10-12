Более 4 тыс учителей Подмосковья сдали экзамены в формате ЕГЭ

Учителя 11-х классов Московской области с 6 по 9 октября выполнили экзаменационные задания по математике, физике, биологии и химии. В испытаниях участвовали более 4 тыс. педагогов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Экзамены в формате ЕГЭ для учителей, работающих в 11-х классах, прошли в Московской области с 6 по 9 октября. Более 4 тыс. педагогов выполнили задания по математике, физике, биологии и химии.

Подготовка выпускников к ЕГЭ требует от учителей не только передачи предметных знаний, но и формирования навыков сдачи экзаменов и психологической готовности школьников. Участие в испытаниях позволило педагогам на практике оценить рекомендации, которые они дают выпускникам при подготовке к государственной итоговой аттестации.

В пресс-службе министерства образования Московской области отметили, что экзамены прошли в рамках обновленной стратегии подготовки к итоговой аттестации. По результатам участия учителя пройдут курсы повышения квалификации.

В октябре и ноябре председатели предметных комиссий Московской области проведут вебинары по актуальным вопросам подготовки к ЕГЭ. В том числе они рассмотрят содержание контрольных измерительных материалов 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из года в год поддержка учителей в Подмосковье по различным направлениям становится все более заметной.